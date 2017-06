Aankomende vrijdag speelt Oranje tegen Luxemburg het WK Kwalificatieduel, en dat nog zonder Van Persie in de selectie.

Vervolg: Advocaat wil Van Persie weer terugzien bij Oranje en zet deur open

Toch heeft de nieuwe bondscoach de deur voor Van Persie weer opengezet voor een terugkeer in Oranje. Dinsdag werd Advocaat officieel gepresenteerd als nieuwe bondscoach van Oranje, waar hij stellig liet weten zich te hebben gehouden aan de groep van Blind.

Waar Advocaat de afgelopen jaar met Van Persie samenwerkte, is de spits inmiddels 33 jaar. Toch zet Advocaat de deur open voor Van Persie voor een eventuele terugkeer naar Oranje.

'Hij heeft bij Fenerbahçe onder mij vooral de wedstrijden gespeeld tegen de grote teams. Daarin hebben we bijna iedere keer een goed resultaat gehaald. Het was wel passen en meten wanneer ik hem bracht, maar in die vorm is hij een kandidaat. We hebben met elkaar gesproken, maar ik heb hem niets beloofd.'

Voor Van Persie is het anderhalfjaar geleden dat hij voor het laatst in Oranje speelde.

Advocaat wil Van Persie weer terugzien bij Oranje en zet deur open

Een korte samenvatting: Aankomende vrijdag speelt Oranje tegen Luxemburg het WK Kwalificatieduel, en dat nog zonder Van Persie in de selectie..