Edwin v.d Sar baalt flink van vroegtijdig vertrek Bosz bij Ajax

Een aantal dagen later wordt het dan alsnog bekend gemaakt, Bosz maakt de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund.

Afgelopen zomer kwam Bosz nog over van Tel Aviv naar Ajax, daar tekende hij een contract voor drie seizoenen. Afgelopen seizoen werd er dan geen landstitel of beker gewonnen, maar oogste Ajax veel lof door de Europa League finale te behalen.

Toch was dat voor Bosz niet hetgene waarom hij vertrekt uit Amsterdam, maar een langlopend conflict wat hem doet vertrekken. Iets wat al sinds de winterstop speelt, maar wel binnenkamers is gebleven en wat nu dus naar buiten komt.

V.d Sar baalt er gruwelijk van, 'Ik heb gemengde gevoelens bij deze overgang. Toen we Peter vorige zomer naar Ajax haalden was het niet de bedoeling dat er na één jaar alweer een einde zou komen aan de samenwerking,' valt te lezen op de clubwebsite.

'We hebben, met name in de Europa League, een geweldig seizoen neergezet. Net als bij onze spelers trekt dat ook voor de trainer de aandacht van clubs uit de Europese topcompetities. Het ging ons te ver om hem aan zijn contract te houden en we zijn er met Dortmund goed uitgekomen. Het is nu aan ons om, voordat de voorbereiding begint, een goede opvolger te contracteren.'

