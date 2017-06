Ajax heeft hoofdtrainer Peter Bosz na een seizoen alweer zien vertrekken bij Ajax, een hardnekkig conflict was de basis voor de breuk.

Vervolg: Gert Jan Verbeek open voor Ajax: Ze mogen me gerust bellen

Maar bij Ajax is er nu haast geboden om een opvolger van Bosz te presenteren, de Amsterdammers hebben nog maar 3 weken voordat het belangrijke treffen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor de deur staan. Daarbij moet er eind juli een team staan voor de voorronde van de Champions League.

Tegenover NUsport laat Gertjan Verbeek weten: 'Ze mogen me altijd bellen, geen probleem. Ajax is een mooie club en ik voel me er zeker niet te groot voor,' laat de 54-jarige oefenmeester weten.

Maar buitenom de naam van Verbeek, worden ook de namen van Roger Schmidt, Jaap Stam, Clarence Seedorf en Erik ten Hag genoemd als eventueel opvolger van Bosz. 'Er gaan allerlei namen rond, maar ik geloof daar niet zo in. Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) heeft zijn lijstje vast al klaar.'

Gert Jan Verbeek open voor Ajax: Ze mogen me gerust bellen

Een korte samenvatting: Ajax heeft hoofdtrainer Peter Bosz na een seizoen alweer zien vertrekken bij Ajax, een hardnekkig conflict was de basis voor de breuk..