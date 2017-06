Afgelopen vrijdag wist Oranje met vlag en wimpel te slagen in het oefenduel tegen Ivoorkust, met 5-0 werd er afgerekend met de olifanten.

Vervolg: Robben spreekt vol lof over Vincent Janssen in Oranje

Vincent Janssen was de grote man aan de kant van Oranje, met twee doelpunten had de oud AZ spits een groot aandeel in de overwinning op Ivoorkust. De eerste goal kwam voort uit een strafschop, waarover Robben het volgende te zeggen had.

'Nee, natuurlijk niet dat Arjen Robben alles doet. Alles gebeurt in het belang van het team en nu nam ik de penalty. Daar is verder toch geen discussie over?. Janssen mocht hem nemen, dat sprak voorzich.'

De ontwikkeling van Janssen doet Robben goed, hij heeft er dan ook een positieve blik op. 'Ik denk dat Vincent gewoon heel gretig is en dat is alleen maar goed. Hij heeft goals en vertrouwen nodig. Een spits wordt afgerekend op zijn doelpunten, maar ik vind dat hij ook heel belangrijk is voor de ploeg. Hij werkt, sleept, is sterk in de combinatie en gebruikt goed zijn lichaam. Zelfs tegen die beren van Ivoorkust, dus dat is prima. Daar moeten we gebruik van maken. Dat hij alsnog die goal maakt, is kenmerkend. Hoe hij op de tweede bal reageert en hij had nog een assist ook. Helemaal goed.'

