Het Duitse Borussia Dortmund gaat Bosz vandaag officieel presenteren, de oefenmeester van Ajax vertrekt na 12 maanden alweer uit Amsterdam.

Vervolg: Bosz aangesteld bij Dortmund als opvolger van Tuchel

Een meerderjarig contract wordt ondertekend door Bosz bij het Duitse Borussia Dortmund, waar hij wordt aangesteld als opvolger van Tuchel. Tuchel werd afgelopen week op straat gezet bij Borussia Dortmund, waarna de onderhandelingen met Bosz in een stroomversnelling kwamen.

De transferprijs van 5 miljoen was makkelijk te betalen door Dortmun, waar Bosz ook nog eens een verbeterd salaris kan opstrijken. Bosz vertrekt bij Ajax na een groot conflict in de winterstop met het bestuur van de club.

Bosz vertelde dat Ajax een Gouden toekomst had met de jeugd en was het liefst gebleven bij de club, maar na een spijkerhard conflict in de winterstop tussen Bosz en het bestuur kon dat niet meer gelijmd worden.

Bosz voelde zich niet meer voldoende gesteund door de club, waardoor een breuk op handen was. Een groep die vol lof de Europa League finale verloor oogste succes voor Bosz, die een onwerkbare situatie binnen Ajax had.

