Treurig voetbalnieuws, ex-Twentenaar Tiote is overleden.

Vervolg: Sportman Cheick Tiote overleden na hartaanval

Cheick Tiote speelde pas sinds kort in China. Daar zat hij bij een voetbalclub in Beijing. De speler kreeg een hartaanvaal tijdens de training en overleed later aan de gevolgen daarvan. Het nieuws kwam hard aan: de jonge Ivoriaan is pas 30 jaar, hij zou later deze maand 31 worden.

Ook bij oud teamgenoten komt de klap hard aan: Eljero Elia kende hem goed van zijn gezamenlijke tijd bij FC Twente en is in diepe rouw. Ook Vurnon Anita, die hem goed kent van Newcastle United, was in shock.

Tiote laat drie kinderen en een vrouw achter, die van iedereen over de hele wereld condoleances ontvangen.

Tiote behoorde tot het kampioenselftal van Twente en mag dan ook wel een icoon genoemd worden van de Tukkers.

