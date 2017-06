Het Spaanse Atletico Madrid lijkt zich stuk te bijten op de komst van Lacazette van Lyon.

Vervolg: Lacazette kan transfer vergeten door transferverbod Atletico

De Spaanse grootmacht mag tot december 2018 geen nieuwe namen contracteren en zal het dus moeten doen met Griezmann tot die tijd. Pas in de winterstop mag Atletico dan opnieuw aankloppen bij het Franse Olympique Lyon voor Lacazette (mits hij dan nog niet is verkocht).

'a, het is jammer voor hem, want hij zou zijn gekomen,' aldus Griezmann. 'Maar in december gaan we weer aan de deur kloppen.'

Lacazette kan transfer vergeten door transferverbod Atletico

Een korte samenvatting: Het Spaanse Atletico Madrid lijkt zich stuk te bijten op de komst van Lacazette van Lyon..