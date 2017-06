Advocaat laat direct vijftal naar huis gaan en bereidt zich voor op vrijdag

Oranje heeft een goede voorbereiding gehad richting aankomende vrijdag, dan speelt het tegen Luxemburg het WK kwalificatieduel en gaat het om de knikkers.

Maandagochtend tweede pinksterdag liet Oranje weten dat het de 23-koppige selectie voor vrijdag bekend heeft, waardoor er vijf namen naar huis kunnen. Advocaat heeft Steven Berghuis, Davy Pröpper, Bart Ramselaar, Nick Viergever en Marten de Roon laten weten geen beroep op hen te doen aankomende vrijdag.

Advocaat heeft zich maandag aangesloten bij Oranje, net als oud PSV-er Lens die nog met Fenerbahce verplichtingen had in Turkijke. Oranje werkt deze hele week toe naar het duel van vrijdagavond in de Rotterdamse Kuip.

