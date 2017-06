Waar de transferperiode er weer bijna aankomt, liet de Deen Kasper Dolberg weten geen interesse te hebben in een eventueel vertrek uit Amsterdam.

Vervolg: Dolberg: Komend seizoen in ieder geval nog bij Ajax

'Zijn doel is om nog een jaar bij Ajax te blijven. Iedere grote Europese club heeft naar hem geïnformeerd,' aldus zijn zaakwaarnemer tegenover Fussbal Transfers. 'Maar we hebben nog geen concrete aanbiedingen op papier gezien.'

Waar de afgelopen tijd trainer Bosz aan het Duitse Borussia Dortmund wordt gelinkt, zou hij dan Dolberg maar al te graag mee willen nemen. Maar ook het Engelse Liverpool en Man. United zouden meedingen naar zijn handtekening.

In 2015 kwam Dolberg naar Ajax, waar hij afgelopen seizoen goed was voor 23 treffers en was hij 8 keer de aangever, en dat in 48 officiele duels voor Ajax. Dolberg heeft nog een doorlopend contract tot medio 2021 bij Ajax.

