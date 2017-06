Oranje tankt vertrouwen met 5-0 oefenzege op Ivoorkust

Onder leiding van Grim wist Oranje zondagavond vertrouwen te tanken in het oefenduel met Ivoorkust, in de Rotterdamse Kuip werd een 5-0 zege neergezet.

Grim bepaalde de opstelling en wijzigde deze op sommige plaatsen, zo kreeg bijvoorbeeld Cillessen de voorkeur boven Zoet in de goal bij Oranje. Ivoorkust kende een sterke openingsfase en was dichtbij de eerste goal toen PSV-er Propper in de fout ging.

Maar na het eerste kwartier wist Oranje beter in het spel te komen en kwam het prompt op voorsprong, het was Veltman die zijn eerste doelpunt in Oranje ooit mocht maken uit een corner en Oranje op voorsprong zette.

Het leek een opmaat voor een heerlijk avondje voetballen, al moest Cillessen Oranje op de been houden na een prachtige redding op de inzet van Cornet. Oranje moest weer even wakker worden. Het was daarna de fout van de goalie van Ivoorkust die Oranje via een strafschop van Janssen naar 2-0 hielp. Daarna was het Veltman die op aangeven van Robben zelfs de 3-0 binnenkopte.

In de tweede helft ging Oranje vrolijk verder en wist Ivoorkust niet meer te voetballen, via Robben en Janssen verzuimde Oranje niet direct verder uit te lopen. Oranje ging door en kreeg kansen, zo schoot Depay via de goalie op de lat, maar had hij geen antwoord op de pegel van Klaassen op aangeven van Janssen.

Sneijder en Wijnaldum waren dicht bij de 5e goal, hun inzet werd gekeerd, maar het was Janssen die uiteindeijk de vijfde Oranje goal maakte en de eindstand op het bord kreeg.

Voor Oranje een welkome zege op weg naar het WK Kwalificatieduel tegen Luxemburg van aankomende vrijdag. Dan zal Advocaat ook plaatsnemen op de bank.

