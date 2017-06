Thomas Tuchel, die afgelopen week op straat werd gezet door Borussia Dortmund, wordt niet te nieuwe trainer van Leverkusen.

Vervolg: Tuchel niet nieuwe trainer van Bayer Leverkusen

Tuchel werd zondag genoemd als eventuele nieuwe trainer van Bayer Leverkusen, maar zijn zaakwaarnemer ontkent het. 'Thomas gaat niet naar Leverkusen,' sprak zijn zaakwaarnemer tegen Frankurter Allgemeine Sonntagszeitung.

'Na de vakantie gaan we zien hoe de zaken zich ontwikkelen,' aldus de zaakwaarnemer. Die ook interesse van over de grens kent. Wie dan de opvolger wordt van Tayfun Korkut bij Leverkusen is nog maar de vraag.

Tuchel niet nieuwe trainer van Bayer Leverkusen

Een korte samenvatting: Thomas Tuchel, die afgelopen week op straat werd gezet door Borussia Dortmund, wordt niet te nieuwe trainer van Leverkusen..