Vervolg: Bale geeft niets om United en blijft bij Real MAdrid

Het lijkt er alles van weg te hebben dat Bale zijn toekomst bij Real Madrid ziet en geen enkele interesse toont in Man. United, na de gewonnen Champions League finale liet Bale dan ook weten zijn toekomst te zien in de Spaanse hoofdstad en niet elders.

Bale, die al sinds 2013 onder contract staat bij de Koninklijke, is nog niet van plan te gaan. De buitenspeler heeft nog altijd honger naar prijzen, 'Het is ongelooflijk. Het is de reden waarom ik naar Real Madrid ben vertrokken: trofeeën winnen. En we hebben er plezier in om ze allemaal te winnen.'

'Ik lees niet eens alles, dus ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Ik ben blij dat ik hier ben, en ik heb vorige zomer een langdurig contract getekend. Dus ja, drie Champions League-titels in vier seizoenen motiveren dat,' sloot Bale af tegenover de Britse media.

