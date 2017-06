Spits van Monaco kan voor 100 miljoen naar Londen

Kylian Mbappé Lottin moet de nieuwe Franse spitse worden van Arsene Wenger.

Arsenal zoekt al een tijdje naar een geschikte spits: Wenger wisselde dit seizoen regelmatig af tussen Welbeck en Giroud, die bleken allebei met vlagen geschikt en ongeschikt. Dit seizoen wist Mbappé Lottin bij AS Monaco indruk te maken, door de club persoonlijk naar de halve finale van de Champions League te loodsen. Wenger houdt altijd wel Monaco in de gaten: hij heeft er met veel plezier gewerkt als coach.

Jardim, de coach van AS Monaco, heeft al gezegd dat onder geen beding zijn jonge talentvolle spits vertrekt. De jongen zelf staat niet onwelwillend tegenover Arsenal. Eerder leek een bod van 65 miljoen al te weinig. Real Madrid mengde zich ook in de strijd maar leek niet de favoriet.

Een bod van 100 miljoen is nog niet eerder voorgekomen in de historie van Arsenal, Wenger is namelijk iemand die niet graag veel geld uitgeeft aan spelers.

