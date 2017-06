In eigen land wist Le Blues een oefenduel met Paraguay met 5-0 winnend af te sluiten, de Fransen toonden aan in vorm te zijn.

Vervolg: Frankrijk zet Paraguay eenvoudig weg en loopt warm voor WK

Al binnen 15 minuten was de wedstrijd al geen wedstrijd meer, Arsenal spits Giroud had er tegen die tijd al 2 inliggen en zette de Fransen al in het zadel. Voor de spits al zijn 24e en 25e goal in 17 oefenduels.

In de tweede helft tilde de spits de stand nog naar 3-0, wat hem een hattrick opleverde. Lacazette en Griezmann maakte het feestje compleet door de 4e en de 5e van de avond te maken.

Voor doelman Lloris was het een heugelijke avond, hij speelde zijn 88e interland en wist dus zijn doel schoon te houden. Voor Frankrijk de ploeg in vorm, treft het 9 juni Zweden. Bij winst van de Fransen op Zweden is Nederland gebaat wanneer het zelf weet te winnen van Luxemburg.

