V.d Vaart wil er nog een jaartje aan vastplakken in Denemarken bij FC Midtjylland, alvorens terug te keren naar Nederland.

Vervolg: V.d Vaart wil volgend jaar terug naar Nederland komen

De oud Ajacied komt regelmatig in het nieuws naar voren, bij de Deense topclub zou hij niet meer gewenst zijn. Toch laat V.d Vaart zich niet zomaar wegpesten en wil hij er nog een jaartje aan vastplakken in Denemarken. Daarna zal de middenvelder terugkeren naar Nederland.

'Ik heb nog nooit een vierde plek gevierd en dat was ik gisteren (donderdag, red.) ook niet van plan. Of ik het nog ga volhouden? Zolang ze me nog betalen, kom ik iedere dag. Ik blijf hier sowieso nog een jaar. Daarna is de kans groot dat ik weer naar Nederland kom,' aldus de middenvelder.

Toch is het voor de routinier moeilijk om zich nog voor ieder duel op te laden, 'Hier speel je soms voor 800 man. Volgens mij houden ze hier niet van voetbal. Als je dan het Bernabeu ziet, dat mis je. Dan is het moeilijk om de motivatie te behouden.'

