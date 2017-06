Ajax versterkt zich met 17-jarige Deen Victor Jensen

Ajax maakt vrijdagmiddag bekend dat het de 17-jarige Victor Jensen van FC Kopenhagen heeft overgenomen, de jongeling is gehaald voor het elftal onder 19 in Amsterdam.

'Het is mooi dat wij dit grote talent hebben weten te contracteren. Complimenten voor onze Deense scout John Steen Olsen, mede dankzij zijn inspanningen komt Jensen naar Amsterdam. Met ingang van komend seizoen zal hij aansluiten bij het vlaggenschip van onze opleiding, het elftal O19,' aldus een tevreden Marc Overmars.

De jonge Deen zelf is enthousiast dat hij voor Ajax mag gaan uitkomen, 'Het is een grote club met een prachtige historie. Veel Deense spelers zijn mij in het verleden bij Ajax voorgegaan. Mijn doel is om zo spoedig mogelijk deel uit te maken van het eerste elftal en te slagen bij de club.'

De aanvallende middenvelder gaat binnenkort een contract ondertekenen wat hem tot minimaal 2020 in Amsterdam gaat houden.

