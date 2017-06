De rol van Patrick Kluivert bij de Franse grootmacht PSG lijkt aan een zijde draadje te hangen.

Vervolg: PSG laat toekomst Kluivert onzeker na aanstellen nieuw sportief directeur

De Franse grootmacht stelde vrijdag Antero Henrique aan als sportief directeur, terwijl deze rol afgelopen seizoen voor de Nederlander Patrick Kluivert was. De 46-jarige Portugees stond eerder al als directeur bij FC Porto onder contract.

Henrique neemt in eerste instantie de taken van de vertrokken Olivier Letang over. Wat dat betekent voor Patrick Kluivert is nog onzeker, naar verluidt wil de club hem een divers en anders takenpakket aanbieden.

