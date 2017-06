De oud PSV-er Dries Mertens heeft een overstap naar FC Barcelona laten schieten, hij blijft liever bij het Italiaanse Napoli voetballen.

Vervolg: Mertens wijst FC Barcelona af en gaat verlengen bij Napoli

Mertens had aan belangstelling niet te klagen, maar de Belg gaat toch bijtekenen bij Napoli. In gesprek met Sporza liet hij weten waarom. 'Er was veel interesse. Dat is logisch voor een speler die nog maar één jaar onder contract lag. Maar ik wilde erg graag bij Napoli blijven. Ik wilde zeker niet voor een andere club spelen in Italië, want ik vind de Serie A erg mooi.'

De grootste Europese clubs hadden hem willen inlijven, 'Het kan kloppen dat Barcelona interesse had, maar daar zou ik back-up zijn voor de drie spitsen. Dan speel ik liever, want ik heb al genoeg op de bank gezeten.'

'Chelsea had ook interesse, maar trainer Antonio Conte heeft zelf niet gebeld. Daar zou ik waarschijnlijk wel gespeeld hebben, want Chelsea moet in veel competities aan de slag.'

Mertens wijst FC Barcelona af en gaat verlengen bij Napoli

Een korte samenvatting: De oud PSV-er Dries Mertens heeft een overstap naar FC Barcelona laten schieten, hij blijft liever bij het Italiaanse Napoli voetballen..