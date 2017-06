The Daily Mirror weet te melden dat er een grote kans is dat de Zweedse vedette Ibrahimovic ook volgend seizoen nog te bewonderen is op Old Trafford.

De zware blessure die Zlatan opliep in de Europa League wedstrijd tegen RSC Anderlecht, houdt de Zweed tot medio kerst 2017 aan de kant. Hierdoor leek zijn toekomst in het nauw te komen, maar er lijkt een verlenging aan te komen.

Man. United wil de Zweed een speciale aanbieding doen met een extra speciale optie in zal worden opgenomen. Het loon van Zlatan zal hetzelfde blijven, ondanks zijn blessure.

Engelse media denkt te weten dat Zlatan Ibrahimovic gaat verlengen

