Woensdag kwam de berichtgeving naar buiten dat het Franse PSG de Gaboneese spits Aubameyang zou hebben overgenomen, maar de Duitse club spreekt dit tegen.

Vervolg: Borussia Dortmund: 'PSG heeft geen bod gedaan op Aubameyang'

PSG zou een slordige 70 miljoen euro overhebben voor de spits, maar BVB ontkent dat er ook maar een akkoord is of een bod is gedaan. 'Op dit moment hebben we van geen enkele club een bod gekregen,' ontkent de directeur Michael Zorc.

Aubameyang heeft nog een doorlopend contract tot medio 2019, iets wat afgekocht zou moeten worden. PSG wist afgelopen seizoen de landstitel mis te lopen en moet aanvallende versterking aantrekken wil het daar volgend seizoen weer kans op maken.

Borussia Dortmund: 'PSG heeft geen bod gedaan op Aubameyang'

Een korte samenvatting: Woensdag kwam de berichtgeving naar buiten dat het Franse PSG de Gaboneese spits Aubameyang zou hebben overgenomen, maar de Duitse club spreekt dit tegen..