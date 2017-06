De laatste dagen gaat het gerucht rond dat het Italaanse AS Roma achter Ajax aanvoerder Klaassen aan zou zitten, maar Klaassen zelf is hiervan niet op de hoogte.

Vervolg: Klaassen ontkent: 'Geen contact met AS Roma gehad'

Ook zijn zaakwaarnemer Lerby ontkent ieder woord dat er al contact is met AS Roma over een eventuele transfer. 'Het is niet waar dat er met hem is gesproken. Momenteel speelt het hier en nu,' laat Klaassen weten in gesprek met Centro Sueno Sport.

'De nationale ploeg heeft nu voorrang op de gesprekken met clubs.' Dat er ook geen interesse is vanuit Roma is duidelijk voor de zaakwaarnemer van Klaassen: 'Roma is een topclub, maar we zijn niet in gesprek. Nee, Monchi heeft ook niet gebeld.'

Mocht er een geinteresseerde ploeg komen, dan moet er minimaal 12 miljoen worden betaald. 'Ik denk dat Ajax hem niet voor minder dan vijftien miljoen euro zal laten vertrekken.'

