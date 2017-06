V.d Vaart: Alleen maar genoten van Ajax en de jeugdspelers

De oud Ajacied V.d Vaart heeft alleen maar lof over voor zijn oud werkgever, zo heeft hij volop genoten van de Amsterdammers afgelopen seizoen.

'Ik heb het hele Europese avontuur van Ajax op de voet gevolgd en ik vond het een verademing,' laat de middenvelder weten in gesprek met VI. 'Ze hebben het voetbal een dienst bewezen, dat meen ik echt. Ajax heeft laten zien hoe ver je kunt komen op een puur voetballende manier.'

'In een tijd waarin het topvoetbal wordt gedomineerd door rennen, vliegen en fysieke kracht. Dat rapport Winnaars van Morgen staat vol met aanbevelingen dat we Duitsland achterna moeten. Nou, liever niet, als ik zie hoe Ajax in De Arena Schalke 04 van de mat tikte. Dát is voetbal.'

De middenvelder van het Deense FC Midtjylland is fan van de creatieve geest binnen de club, 'Het zal niemand verbazen dat ik Hakim Ziyech een heerlijke speler vind. Die heeft zó veel gevoel en klasse in zijn linkervoet. Alleen al vanwege Ziyech zou ik een seizoenkaart kopen.'

