Alflen ziet af van NEC en trekt zich terug uit gesprekken

Waar het Nijmeegse NEC afgelopen week dacht Rob Alflen te kunnen aanstellen als nieuwe hoofdtrainer, gaat daar nu een dikke streep doorheen.

De assistent trainer van Heracles Almelo heeft zich teruggetrokken uit de gesprekken met NEC, hierdoor ziet Rob Alflen af van het trainersschap bij NEC. 'Ik heb me teruggetrokken uit de besprekingen met NEC,' valt er te lezen op de clubwebsite van Heracles. 'Dat heeft overigens niets te maken met de degradatie naar de Jupiler League, maar ik heb wel de ambitie om weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Er was echter te veel gedoe rondom onze gesprekken, daar had ik geen goed gevoel bij.'

Nico-Jan Hoogma, de algemeen directeur van Heracles is maar wat bij dat Alflen niet vertrekt naar NEC. 'Wij kennen de ambitie van Rob om weer hoofdtrainer te worden en daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Wij zijn echter blij dat hij voor onze club behouden blijft.'

