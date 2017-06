De 22-jarige Belg Cyriel Dessers heeft een seizoen bij NAC geschitterd, en dat was voor hem lang genoeg. Donderdag weet de Belg een transfer te maken naar FC Utrecht.

Vervolg: Uitblinkende Dessers weet contract bij FC Utrecht te verdienen

Cyriel Dessers heeft een contract voor drie seizoenen getekend in de Domstad, die hiermee de opvolger wordt van de vertrokken Fransman Haller. Voor de 22-jarige Belg is het alweer zijn vierde club, eerder stond hij op de loonlijst bij OH Leuven, SC Lokeren en NAC Breda.

Dessers zorgde met zijn 22 doelpunten bij NAC dat de club promoveerde naar de Eredivisie afgelopen week in de play offs, zijn doorlopende contract bij NAC is dan ook afgekocht door FC Utrecht.

Uitblinkende Dessers weet contract bij FC Utrecht te verdienen

Een korte samenvatting: De 22-jarige Belg Cyriel Dessers heeft een seizoen bij NAC geschitterd, en dat was voor hem lang genoeg. Donderdag weet de Belg een transfer te maken naar FC Utrecht..