Klaas Jan Huntelaar transfervrij terug naar Ajax

De 33-jarige Klaas-Jan Huntelaar is terug bij Ajax, de spits keert na 9 jaar terug bij oud gediende Ajax.

De spits die bij het Duitse Schalke04 afscheid heeft genomen, heeft bij Ajax een eenjarig contract ondertekend. In 2008 vertrok Huntelaar voor een buitenlands avontuur, maar de laatste tijd werd hij steeds vaker gelinkt aan een eventuele terugkeer naar Amsterdam.

Via Real Madrid en AC Milan kwam Huntelaar in 2010 bij het Duitse Schalke04 terecht, daar speelde de spits 7 seizoenen lang. Afgelopen seizoen kwam hij echter op het zijspoor, waardoor een terugkeer naar Nederland erin zat.

Huntelaar maakt transfervrij de overstap naar Ajax, 'Ik ben blij dat Klaas-Jan voor Ajax kiest, want wij hebben al meerdere jaren interesse in hem.' Huntelaar is de vervanger van Traore, die op zijn beurt vertrekt naar Chelsea FC. 'Bertrand Traoré keert terug naar Chelsea en onze selectie heeft ook voor komend seizoen twee goede spitsen nodig,' aldus Overmars.

'We halen met Klaas-Jan een ervaren speler in huis die de club goed kent. Hij is fit en heeft veel zin om succesvol te zijn bij Ajax, maar hij weet wat hem te wachten staat. Kasper Dolberg is onze eerste spits. Maar ik weet zeker dat Klaas-Jan een belangrijke rol voor Ajax gaat vervullen, zowel binnen als buiten het veld,' aldus een tevreden Overmars.

Huntelaar speelde 136 officiele duels voor Ajax waarin hij 105 keer het net wist te vinden.

