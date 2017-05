De eerste grote transfer van het Parijse PSG is een feit, iets wat eigenlijk al dagen in de lucht hing.

Vervolg: DEAL: Aubameyang voor 70 miljoen euro naar PSG

Pierre Patrick Aubameyang verruilt het Duitse Borussia Dortmund voor het grote Parijs en vertrekt naar PSG. De Franse grootmacht is het met Dortmund eens geworden over de transfersom van een dikke 70 miljoen euro!

Het transferbedrag is vastgesteld op 60 miljoen euro en kan met bonussen oplopen naar 70 miljoen euro. Dinsdag werd al gemeld dat Aubameyang de gesprekken met PSG was begonnen, iets wat snel kan gaan dus.

In 2013 wist BVB de spits over te nemen voor een slordige 13 miljoen euro, nu enkele jaren is hij dik vijf keer zoveel waard. Het salaris van de spits wordt 10 miljoen euro per jaar, waar een tekengeld bedrag van 6 miljoen bij komt.

