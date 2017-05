De 20-jarige middenvelder van Ajax is niet van plan om zich te laten verhuren door de Amsterdammers.

Vervolg: Nouri: Wil belangrijk worden voor Ajax, verhuur is geen optie

Abdelhak Nouri is van plan om bij Ajax te gaan slagen en ziet een verhuur niet als optioneel. Vele jongelingen kregen dit seizoen de kans in Ajax 1 onder leiding van Bosz, al moest Nouri langer wachten dan anderen. Maar komend jaar moet cruciaal worden voor hem, een verhuur is dan logischerwijs niet aan de orde.

'Mijn band met Ajax, met de club en de fans is zo sterk. Daarom is verhuren ook geen optie. Het voelt niet prettig om in Nederland bij een andere club te spelen, tegen Ajax. Ik wil híér slagen.'

Nouri werd dit seizoen uitgeroepen tot speler van het jaar in de Jupiler League en heeft nog een doorlopend contract tot medio 2020 bij Ajax.

Nouri: Wil belangrijk worden voor Ajax, verhuur is geen optie

Een korte samenvatting: De 20-jarige middenvelder van Ajax is niet van plan om zich te laten verhuren door de Amsterdammers..