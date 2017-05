De bondscoach van Marokko is absoluut niet te spreken over de afwijzing van Hakim Ziyech voor de nationale selectie.

Renard moet Ziyech gewoon eens met rust laten

Ziyech, die afgelopen jaar niet werd opgeroepen voor de Afrika Cup, heeft toen zijn beslissing gemaakt. Het is voor Ziyech een persoonlijke kwestie geworden en zolang Hervé Renard de leiding heeft wil Ziyech niets met hem te maken hebben.

Renard dacht er echter anders over dan Ziyech en riep hem op voor het duel met Oranje, maar de Ajacied bleef weg. In plaats van te komen opdagen boekte hij een vakantie. Bondscoach Renard kon dit niet waarderen en liet weten: 'Hij moet zichzelf niet boven de groep plaatsen, want dan maakt hij een grote fout.'

'Je volgt de regels of je volgt ze niet. Het is nu aan hem.' Renard riep Ziyech alleen maar op omdat zijn prestaties in de Europa League hem dat hebben doen laten verdienen. ''Ik zou liegen als ik zeg dat het helemaal goed zit tussen ons, maar ik denk dat we intelligent genoeg zijn om de situatie te kunnen repareren ondanks onze meningsverschillen. Blijkbaar denkt hij er anders over, maar ik heb nog 26 andere spelers om me over te ontfermen.'

Waarom Ziyech echter nu niet bij de groep aansloot, is voor Renard nog een groot vraagteken. 'Dat moeten jullie aan hem vragen. Maar ik vraag jullie (de journalisten red.) om hier geen polemiek van te maken, want jullie kunnen een grote invloed uitoefenen. In Frankrijk is er een perfect voorbeeld van een speler die een Champions League-finale speelt, maar niet is geselecteerd (Karim Benzema, red.). Wij geloven in deze groep.'

