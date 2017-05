De Algerijn Riyad Mahrez wil vertrekken bij Leicester City, dit valt te lezen in een statement van de Algerijn.

Vervolg: Mahrez is ambitieus en wil vertrekken bij Leicester City

De sleutelspeler van de landskampioen van vorig seizoen verlengde afgelopen zomer nog zijn contract, maar wil nu toch echt vertrekken. Het kampioensjaar was Riyad Mahrez een sleutelspeler onder Ranieri, maar dit seizoen lijkt het niet meer zo te sprankelen bij Leicester City.

Het kampioensjaar deed vele clubs de ogen doen openen, maar Mahrez bleef trouw aan Leicester City en wilde de Champions League in. 'Door mijn enorme respect voor de club wilde ik compleet eerlijk en transparant zijn,' valt te lezen op Sky Sports.

'Ik voel dat dit het juiste moment is voor een nieuwe stap. Na goed overleg met de voorzitter afgelopen zomer, besloot ik nog een jaar te blijven om de club te helpen in het jaar na het kampioenschap en het avontuur in de Champions League. Maar ik ben ontzettend ambitieus en ik ben toe aan een nieuwe uitdaging,' aldus Mahrez.

Welke club Mahrez in zijn hoofd heeft als volgende bestemming is nog onbekend.

Mahrez is ambitieus en wil vertrekken bij Leicester City

Een korte samenvatting: De Algerijn Riyad Mahrez wil vertrekken bij Leicester City, dit valt te lezen in een statement van de Algerijn..