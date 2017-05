PSV speelt tegen RKC voor Mandemakers Cup op 8 juli

PSV treft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in ieder geval RKC Waalwijk, dat hebben beide ploegen woensdag naar buiten gebracht.

PSV zal op bezoek bij RKC in het Mandemakers Stadion op 8 juli aantreden voor de Mandemakers Cup, beide ploegen hebben Mandemakers als sponsor en willen zo hun waardering laten blijken.

Mandemakers is een van de onderdelen van DMG, en DMG is weer een official partner van de Eindhovenaren.

