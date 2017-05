Sofyan Amrabat: Nog geen contact met Feyenoord gehad

FC Utrecht speler Sofyan Amrabat zou maar wat graag vertrekken uit de Domstad, maar ontkent al te hebben gesproken met Feyenoord.

De Rotterdamse grootmacht wil zich versterken met Sofyan Amrabat, waar het Algemeen Dagblad eerder deze maand al wist te melden dat Feyenoord zich had gemeld in de Domstad. 'Feyenoord heeft zich nog niet gemeld. Niet bij de club en niet bij mij of mijn management,' laat Amrabat zelf weten in gesprek met de NOS.

'En ik mag niet liegen, want ik ben aan het vasten,' bevestigd de Marokkaan. Al weet Amrabat dondersgoed wat te doen wanneer de Rotterdammers zich wel melden, 'Het is een schitterende club, de ideale stap. Daar draai ik niet omheen.'

Zijn broer Nordin Amrabat liet al weten: 'Als Feyenoord zich meldt, moet je er alles aan doen om die kant op te gaan. Het is een prachtige club.'

