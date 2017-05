Een kleine twee weken geleden hing Dirk Kuyt zijn voetbalschoenen aan de wilgen, een hattrick in de kampioenswedstrijd en de landstitel was het mooiste afscheid wat de Katwijker kon hopen.

Vervolg: Dirk Kuyt: 'Ik ga niet afbouwen bij Quick Boys'

In 1998 begon Dirk Kuyt zijn loopbaan bij Quick Boys, vanuit daar begon de bal te rollen via FC Utrecht. Het afscheid bij Feyenoord is ook een definitief want Kuyt is niet van plan om nog voor de amateurs van Quick Boys uit te komen. 'Ik ben zeer betrokken bij Quick Boys. Mijn eigen drie zoons spelen daar en ik zit in het technisch hart. Ik leef enorm mee.'

'Een terugkeer als amateurvoetballer lijkt me niet verstandig. Ik denk dat ik een fantastische carrière heb gehad en ik ben bereid de club te helpen waar ik kan. Maar een voetbalcarrière bij Quick Boys zit er in principe niet in.'

De landstitel met Feyenoord heeft Kuyt even op een roze wolk laten doen leven, 'Momenteel overheerst de trotsheid op wat ik heb mogen meemaken in mijn carrière. De afgelopen weken zijn een rollercoaster van allemaal positieve dingen geweest. Ik vind het ontzettend mooi om mee te maken dat je in heel Nederland door zoveel mensen gewaardeerd wordt.'

