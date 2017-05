FC Twente is Enes Ünal kwijt aan Spaans Villarreal

Het Turkse medium beIN Sport weet woensdagochtend te melden dat FC Twente aanvaller Enes Ünal naar Spanje verkast deze zomer.

De Turkse aanvaller die nu nog onder contract staat bij FC Twente gaat zijn carriere voortzetten in Spanje, Villarreal zou een slordige 14 miljoen euro aan Manchester City moeten betalen maar heeft wel een terugkoop clausule opgenomen in zijn contract.

In de 33 competitiewedstrijden in de Eredivisie was Enes Ünal afgelopen seizoen 19 keer trefzeker, een goudhaantje voor de Tukkers waaraan hij werd uitgeleend door Man. City.

In 2015 kocht Man. City hem weg van het Turkse Bursaspor, maar speelminuten maakte hij niet in Manchester. Een verhuurperiode aan FC Twente heeft de Turk weer terug op de kaart gezet.

