'Het kan, incidenteel een speler voor tien á elf miljoen kopen, maar dat is niet het doel. De vraag of we niet op een bepaald moment hadden moeten stoppen, was rechtvaardig. Misschien hadden wij moeten zeggen: Het is mooi geweest en klaar,' aldus de directeur betaald voetbalzaken van Ajax.

Neres lijkt nog niet helemaal aangepast en moet volgend seizoen toch een vaste waarde worden bij Ajax. 'We hebben gewoon te veel betaald, dat weten we, in verhouding met andere transfers. Toch zaten we al een jaar achter Neres aan, we zagen in hem een duidelijke versterking. Daar komt bij dat we voor zóveel geld hadden verkocht, dat we ook verder konden gaan dan normaal.'

De Europa League successen hebben Ajax op de kaart gezet, waardoor het talent bij Ajax moet gaan groeien. 'Zoals aan de toenadering van agenten en zaakwaarnemers. Door het succes beseffen ze allemaal: daar moeten we onze talenten zien te krijgen.'

Overmars erkent: 'Er is teveel geld neergelegd voor komst Neres'

