Jørgensen: Alles is nog mogelijk, maar ik wil graag blijven

De topscorer van de Eredivisie van het afgelopen seizoen wil graag bij Feyenoord blijven, maar weet net zo goed dat er nog veel kan gebeuren komende zomer.

De 21 doelpunten die Jørgensen maakte, waren goud waard voor Feyenoord die afgelopen seizoen de landskampioen van de Eredivisie werd. De clubs hebben niet stilgezeten en zijn verrichtingen uiteraard gevolgd, wat een eventuele transfer nog steeds roet in het eten kan gooien voor Feyenoord.

Jørgensen heeft nog een doorlopend contract tot medio 2021 bij Feyenoord, maar houdt alles opties nog open. In gesprek met een Deense krant laat hij weten: 'Je weet nooit wat er gebeurt in de voetballerij. Het verandert elke dag. Tot nu toe is het mijn plan om bij Feyenoord te blijven, maar het is niet alleen aan mij. Als de club een niet te weigeren aanbod krijgt, zien we wel wat er gebeurt. Voor nu ligt mijn focus honderd procent op Feyenoord. Ik ben gewoon heel blij dat we kampioen zijn geworden en wil graag Champions League spelen met Feyenoord.'

