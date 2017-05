Het ontslag van Tuchel bij Borussia Dortmund is nog niet wereldwijd bekend gemaakt, of een opvolger is al akkoord.

Tuchel won dan afgelopen weekend wel de Duitse beker, maar dat was geen garantie voor een langere verbintenis voor Tuchel. Ajax trainer Bosz werd eerder genoemd als opvolger van Tuchel, maar het wordt de Fransman Lucian Favre.

BILD weet te melden dat de Duitse club een akkoord heeft bereikt met Favre en dat het binnenkort officieel wordt gemaakt. Momenteel staat de Fransman nog bij Nice aan het roer, maar een afkoopsom en wat papierwerk moet dat snel in orde maken.

De afkoopsom van 5 miljoen euro moet worden betaald aan Nice omdat het contract doorloopt tot medio 2019. Eerder stond Favre al aan het roer bij Borussia MunchenGladbach en Hertha BSC.

BVB gooit Tuchel eruit en bereikt akkoord met opvolger Favre

