Het is voor ADO Den Haag opnieuw vrezen, de Chinees Wang zal halverwege komende maand zijn aandelen terug in bezit krijgen.

Vervolg: ADO leeft tussen hoop en vrees, Wang krijgt aandelen terug

Hierdoor zal Wang weer opnieuw de macht hebben over de club, die hem jl januari werden ontnomen in de rechtzaal. De aanklacht die liep tegen Wang is inmiddels voldaan, waardoor de weg voor de Chinees vrij is om opnieuw aan de macht te komen bij ADO Den Haag.

Wang zal op twee aandelen na alles weer in bezit krijgen van de club, HFC en de gemeente Den Haag hebben de andere twee aandelen in bezit. Er worden al diverse versterkingen genoemd die ADO komend seizoen moeten gaan versterken in de race voor lijfsbehoud in de Eredivisie.

