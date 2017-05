De clubtopscorer van Borussia Dortmund is in gesprek met de Parijse hoofdmacht PSG, maar een transfer komt niet zomaar van de grond.

Vervolg: PSG en Pierre-Patrick Aubameyang met elkaar in gesprek

De goalgetter wordt al jarenlang gevolgd door buitenlandse clubs, waar nu PSG probeert de goaltjesdief binnen te halen. De gesprekken met beide partijen zijn inmiddels geopend, maar het laatste woord is aan Borussia Dortmund sportief directeur Antero Henrique.

Antero Henrique wordt later deze week bij PSG gepresenteerd, PSG moet na het mislopen van de landstitel flink in de buidel tasten om de selectie te versterken om volgend seizoen weer als eerste te eindigen in de Franse Ligue1.

Aubameyang maakte afgelopen seizoen 31 treffers in de Bundesliga en strijkt een jaarsalaris van ruim 10 miljoen euro op bij de Duitse club. Echter heeft hij afgelopen tijd een huis gekocht in Parijs, iets wat de gemoederen bezig houdt.

PSG en Pierre-Patrick Aubameyang met elkaar in gesprek

Een korte samenvatting: De clubtopscorer van Borussia Dortmund is in gesprek met de Parijse hoofdmacht PSG, maar een transfer komt niet zomaar van de grond..