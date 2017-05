Wenger verlengt contract bij Arsenal met twee jaar

Verschillende Engelse media weten dinsdagmiddag te melden dat Arsenal en Wenger nog twee seizoenen doorgaan.

Zo weet bijvoorbeeld The BBC te melden dat de Franse oefenmeester en Arsenal clubeigenaar Stan Kroenke tot een akkoord zijn gekomen. Het huidige contract van Wenger liep af bij The Gunners, waar woensdag officieel naar buiten gebracht zal worden dat Arsenal nog twee jaar doorgaat met Wenger.

Dit seizoen was het voor The Gunners opnieuw slecht, alleen de FA Cup werd binnengehaald en sinds 1997 kwam de ploeg niet voor in de top 4 van de Engelse Premier League, wat geen Champions League voetbal betekend.

De laatste landstitel dateert alweer uit 2004, waardoor de druk dit seizoen enorm leek te zijn toegenomen. Fans schreeuwen moord en brand voor zijn vertrek, maar de Fransman lijkt zich daar niets van aan te trekken.

