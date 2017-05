Jaap Stam trots, maar ook vol ongeloof. 'Beter dan dit krijg je het niet'

Huddersfield Town wist maandag de nekslag te geven aan Jaap Stam en zijn Reading, vanaf de stip promoveerde zij naar de Premier League.

Reading en Stam waren een haar verwijderd van de Premier League, maar op het laatst ging het toch nog mis vanaf de stip. Na afloop liet Stam weten, 'We hebben een mooi seizoen achter de rug, maar zo'n finale moet je winnen.'

'Vooral als je verliest na strafschoppen, dan is dat moeilijk te accepteren. We hebben een goed seizoen achter de rug en dat wil je dan goed afsluiten. Het had de kers op de taart geweest als we hadden gewonnen, maar niemand is schuldig aan dit verlies,' aldus de Nederlander.

In de strafschoppenserie leek er geen vuiltje aan de lucht, een voorsprong van 3-1 werd echter alsnog weggegeven. Hierdoor loopt Reading de promotie mis en kan het ook fluiten naar de 200 miljoen euro.

Huddersfield Town wist maandag de nekslag te geven aan Jaap Stam en zijn Reading, vanaf de stip promoveerde zij naar de Premier League.