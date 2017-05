Luciano Spalletti die sinds 2016 aan het roer staat bij AS Roma heeft laten weten er een streep onder te zetten.

Vervolg: AS Roma en Luciano Spalletti uit elkaar

Via de officiele kanalen komt dinsdagochtend naar buiten dat AS Roma trainer Luciano Spalletti afscheid neemt van de club, hierdoor moeten de Romeinen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Voorzitter Pallotta liet via de clubwebsite weten: 'Onder zijn leiding pakten we de meeste punten en maakten we de meeste doelpunten in de clubhistorie.'

Afgelopen seizoen eindigde AS Roma als derde in de Serie A, dit seizoen zelfs tweede met slechts 4 punten achter alleenheerser Juventus. De 58-jarige Spalleti lijkt de overstap te gaan maken naar Internazionale, de club die onder vuur ligt na opnieuw mislopen Europees voetbal.

