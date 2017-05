Voor het Duitse Borussia Dortmund was het dit seizoen al vlug over met de pret, de club eindigde als derde in de Bundesliga.

Vervolg: Dortmund en Tuchel uit elkaar, Bosz gezien als mogelijke opvolger

Al vrij snel werd het kampioenschap op de tocht gezet en maakte Borussia Dortmund daar geen kans meer op. Met de derde plek is de directe plaatsing voor de Champions League met pijn en moeite veiliggesteld, waar men twijfelt aan de kunsten van Tuchel.

Het Duitse Kicker weet dinsdagochtend te melden dat Dortmund heeft besloten niet verder te gaan met Tuchel. Tuchel zou niet meer met Hans-Joachim Watzke kunnen samenwerken, waardoor Dortmund op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer.

Hier is de zoektocht uitgekomen bij Ajax trainer Bosz, die dan welliswaar geen prijzen heeft gepakt maar zichzelf en Ajax wel degelijk op de kaart heeft gezet. Dortmund lijkt Bosz op het lijstje hebben gezet naast andere trainers van Lucien Favre, trainer van OGC Nice, Julian Nagelsmann, trainer van Hoffenheim, Peter Stöger van FC Köln en Niko Kovac van Eintracht Frankfurt als opvolger van Tuchel.

