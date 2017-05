Het seizoen is voorbij en de transfercarrousel lijkt rustig op gang te komen, zo ook rond Ajax aanvoerder Davy Klaassen.

Vervolg: AS Roma wil Klaassen, Ajax wil 25 tot 30 miljoen voor captain

De middenvelder van Ajax was dit seizoen van belang voor de Amsterdammers, die de finale van de Europa League welliswaar verloren maar zichzelf op de kaart hebben gezet. Klaassen was dit seizoen als middenvelder 14 keer trefzeker in de Eredivisie en ook nog eens tweemaal in de Europa League.

De belangstelling voor Klaassen is hand over hand toegenomen, maandagavond kwam naar buiten dat AS Roma de middenvelder wil overnemen ter versterking. Bij de Romeinen vertrekt Radje Nainngolan en is Klaassen in beeld als zijn vervanger.

Mocht AS Roma er daadwerkelijk werk van willen maken, moet het de portemonnee trekken. Ajax verwacht de hoofdprijs rond de 30 miljoen euro voor de middenvelder.

