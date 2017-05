Grieks Panathinaikos keihard gestraft voor 'bierblikje incident'

Het Griekse Panathinaikos heeft een bittere straf opgelegd gekregen van de UEFA, hierdoor is het Europese plan voor volgend seizoen in het water gevallen.

Eerder deze maand speelde Panathinaikos tegen PAOK, waar het duel uit de hand liep en trainer Vladimir Ivic en vol blikje bier tegen zijn hoofd kreeg gesmeten. De trainer is behandeld in het ziekenhuis, terwijl het play off duel nog in een verhitte strijd werd uitgespeeld.

Nu een dikke 14 dagen later is het Griekse Panathianaikos keihard gestraft, het duel is omgezet in een reglementaire 0-3 nederlaag. Daar komt nog eens bij dat de club dit seizoen 3 punten in mindering krijgt en volgend seizoen met -2 begint. Een geldboete van 41.500 euro en twee wedstrijden zonder publiek moet spelen.

De straf zet een fikse straf door de rekening voor de Griekse grootmacht, die hierdoor het startbewijs voor de voorronde Champions League in rook ziet opgaan. Woensdag wacht het laatste duel in de competitie, notabene tegen PAOK die dan een Europees ticket kan veiligstellen.

