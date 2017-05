Valverde aangesteld bij FC Barcelona als opvolger Luis Enrique

FC Barcelona heeft maandagavond de opvolger van de vertrokken Luis Enrique aangesteld, Ernesto Valverde neemt per direct zijn positie over.

De trainer van het Spaanse Atletico Bilbao wordt aangesteld als opvolger van Luis Enrique, de oud gediende speelde van 1988 tot 1990 in het shirt van de Catalaanse hoofdmacht.

Ernesto Valverde is the new @FCBarcelona coach.

Welcome, Ernesto!#HolaValverde pic.twitter.com/XBjdEztHRe