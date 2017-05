De oud PSV middenvelder Kevin Strootman heeft een vernieuwd contract getekend in Rome bij AS Roma.

Het nieuwe contract van Strootman loopt nu door tot medio 2022 bij AS Roma, de oud PSV middenvelder is weer helemaal terug van weggeweest. Na lang blessureleed is sinds 2017 de middenvelder weer helemaal terug en laat hij zien dat hij nog van grote waarde kan zijn.

AS Roma heeft maandag het contract van Strootman opengebroken en verlengd tot medio 2022. 'Deze contractverlenging is speciaal voor me. Ik wil hier echt iets winnen, en ik wil alles in het werk stellen om dat te bereiken. Iedereen bij de club stond achter me toen ik geblesseerd was. Dat is ook een reden waarom ik zo blij ben hier te mogen zijn,' valt er te lezen op de officiele kanalen van de club.

Strootman tekent nieuw contract bij AS Roma tot medio 2022

