Benfica pakt dubbel in Portugal en wint beker met 2-1 van Guimaraes

Voor Benfica betekende de bekerwinst de dubbel dit seizoen, eerder werd het landskampioenschap al gevierd. De 2-1 wist op Vitória Guimarães betekende alweer de 26e beker voor de Portugese grootmacht in de clubgeschiedenis.

In Estadio Nacional was het Benfica speler Raúl Jiménez die de topploeg op voorsprong wist te zetten in de eerste helft, waar in het tweede bedrijf de score werd verubbeld door Eduardo Salvio .

Via Bongani Zungu kwam Vitoria nog wel terug in het duel, maar meer dan dat kon de ploeg niet bewerkstelligen. Benfica heet door de 2-1 winst de dubbel dit seizoen gepakt.

