Het zit Borusia Dormund middenvelder Marco Reus niet mee dit seizoen, opnieuw is de international zwaar geblesseerd geraakt.

Vervolg: Borussia Dortmund middenvelder Reus opnieuw zwaar geblesseerd

Afgelopen zaterdag in de Duitse bekerfinale scheurde Marco Reus de achterste kruisband van zijn rechterknie in het duel met Eintracht Frankfurt. Reus, die net goed en wel was hersteld van zijn spierblessure is nu dus opnieuw maandenlang in de lappenmand door zijn nieuwe blessure.

De fysieke ongemakken kenmerken de carriere van Reus, die het afgelopen EK en WK al aan zijn neus voorbij zag gaan door de fysieke ongemakken die hij ondervindt.

Borussia Dortmund middenvelder Reus opnieuw zwaar geblesseerd

Een korte samenvatting: Het zit Borusia Dormund middenvelder Marco Reus niet mee dit seizoen, opnieuw is de international zwaar geblesseerd geraakt..