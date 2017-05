Het Limburgse Roda JC heeft een billenknijp middag gehad tegen MVV, maar een 1-0 overwinning was genoeg voor nog een jaartje Eredivisie.

Vervolg: Roda JC blijft in Eredivisie na krappe 1-0 overwinning op MVV

Roda JC mag het seizoen 2017/2018 dus ook gewoon in de Eredivisie uitkomen, het play off duel om promotie/gedradatie ging met 1-0 gewonnen, waardoor MVV alsnog afdroop.

Het spel golfde voornamelijk op en neer, de nodige krachten werden in de duels gegooid. Na een drinkpauze vanwege het hete weer was het Roda JC wat toesloeg, Adil Auassar wist een corner keurig op het hoofd van Daryl Werker te leggen, die dan ook raak kopte.

MVV moest in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar vond steeds weer doelman Van Leer op weg naar de goal. Een vrije trap van Gnjatic had het duel op slot kunnen gooien, maar zijn inzet ging voorlangs. Maarliefst 8 minuten blessuretijd moest Roda JC slikken, maar met handen en voeten-werk wist Roda te stunten en dus in de Eredivisie te blijven.

