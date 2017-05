Een slecht seizoen is voor Roda JC toch weer geredt, een 1-0 zege op MVV zondagmiddag was voor de Limburgers genoeg om nog een jaar in de Eredivisie uit te komen.

Vervolg: VIDEO: Roda JC BLIJFT IN DE EREDIVISIE NA 1-0 WINST OP MVV!

Billenknijpen in Kerkrade, maar @rodajckerkrade mag ook volgend jaar weer in de Eredivisie spelen. #rodmvvv https://t.co/DL3kmv35Q5 pic.twitter.com/tIaKNW80Jj — FOX Sports (@FOXSportsnl) 28 mei 2017

